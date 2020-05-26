Париж, , 08:46 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представит основные черты второй фазы снятия ограничений в стране в этот четверг, 28 мая 2020 года, передает BFM TV.

Хотя первая фаза снятия ограничений, объявленная президентом Франции Эммануэлем Макроном, завершится во вторник, 2 июня 2020 года, глава государства встретится в этот четверг, 28 мая 2020 года, с советом обороны, чтобы детализировать контуры второй стадии, основываясь на последних данных об эпидемиологической обстановке на территории Франции.

На повестке дня вопрос о том, смогут ли рестораны, парки и культурные места отдыха, расположенные в «красной зоне», открыться для посетителей.

Ожидается, что премьер-министр выступит после заседания совета обороны, созванного Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции объявил, что решения, касающиеся второго этапа снятия ограничений, будут приниматься"в середине недели» и«объявлены к концу недели».

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