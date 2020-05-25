Москва, , 21:31 — REGNUM Политико-экономическую составляющую текущего и грядущего экономического кризиса в прошлый четверг, 21 мая 2020 года, обсудили ученые-экономисты из института Нового индустриального развития (ИНИР), Вольного экономического общества (ВЭО) и МГУ. Онлайн сессия проводилась в рамках Московского Академического экономического форума и была организована ИНИР им. С. Ю. Витте при поддержке Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М. В.Ломоносова.

Задача учёных на данной сессии стояла в обсуждении вызовов сегодняшнего кризиса нашему будущему.

На сессии много слов было сказано о причинах экономической катастрофы, которая началась ещё до пандемии. Это и подчинение человека одной цели — максимизации прибыли, и поляризация доходов, и концентрация капитала, и рост безработицы, и напряженная социальная атмосфера из-за усугубления несправедливости. Да, сложно не согласиться с профессором Сергеем Дмитриевичем Бодруновым — это действительно тупик. Тупик, о котором предупреждал в своих работах Карл Маркс. Предсказания Маркса о противоречиях капитализма усложнились спекулятивным потреблением и ростом научно-технического прогресса (НТП). Однако профессор Бодрунов почему-то не говорит здесь о цифровизации напрямую, маскируя ее под НТП. А ведь именно она выкачивает деньги не только из населения, но и из производителя, паразитируя на его капитале и не производя прибавочную стоимость. Новые технологии также не увеличивают и благосостояние большей части населения. Но кто ставил перед ними такую задачу?

Предложения С. Д. Бодрунова, в которых звучат неологизмы и красивые фразы — такие как «отказ от миражей постиндустриальное экономки», «знаниеёмкое производство», «качественно новые отношения», «системы совместного пользования и совместной работы», — не содержат никаких реальных шагов. Что касается последнего словосочетания, то оно идёт вразрез с той действительностью, в которой мы существуем сейчас: напуганные появлением нового вируса люди направляют свои усилия на социальное дистанцирование и индивидуализацию.

О новых моделях устройства общества говорил и член-корреспондент РАН, профессор Руслан Семенович Гринберг. По его мнению, они должны родиться из сегодняшнего кризиса. Что же, этот процесс рождения произойдет самопроизвольно и автоматически, без целенаправленных усилий со стороны участников экономических отношений? Таким же образом, каким наша экономика управлялась невидимой рукой рынка и приплыла к описанным выше тупикам?

Мы получили этот урок: надёжность важнее прибыли. Но так и не можем понять, что эта надёжность может быть обеспечена только планированием нашей жизни. Мы как будто боимся слова «план», как пережитка болезненного прошлого, который якобы привел нашу великую страну к распаду. Хотя для достижения успеха мы каждый день планируем свои действия: от распорядка дня школьника до стратегического планирования развития корпорации.

Лозунги о новой жизни после пандемии рискуют остаться только лозунгами — как этого опасается профессор Гринберг, — если мы не вспомним о нашем предыдущем уникальном опыте и не перестанем нащупывать твердые кочки в топком болоте неолиберальной догмы, которая «умирает» уже несколько лет, но благодаря определённым усилиям вновь возвращается к жизни.

Также Руслан Семенович опасается чрезмерного государственного вмешательства, вернее, его возможных последствий в виде ограничений свободы личности.

Опасаться этого уже поздно — режимы самоизоляции, запреты на публикации в социальных сетях, ограничение передвижения, липовые государственные экспертизы, замалчивание жизненно важной информации, стремление чиновников общаться с народом отписками или с помощью виртуальной приёмной — всё это уже здесь и сейчас. Дальнейший цифровой тоталитаризм естественно вытекает из текущего положения вещей. Настала пора думать, как остановить этот летящий с горы снежный ком, накручивающий на себя остатки былой, уже кажущейся нам счастливой, жизни.

Базовый доход, на который так уповает профессор Гринберг, не остановит начавшиеся процессы, так как для его обоснования необходимо промышленное производство внутри страны — тот общественный прибавочный продукт, который будет распределен между всеми членами общества. Но, как уже отмечалось выше, цифровизация в костюме НТП не способна выдать требуемый объем прибавочного продукта. Он достигается путем увеличения производительности труда и эффективности капитальных вложений (о последней наши экономисты-марксисты не вспоминают уже много десятков лет).

Алгоритмы стремятся управлять миром — в этом соль современного технократизма. Люди перестают размышлять над своими действиями, а технология превращается из комфорта в управляющий фактор. Бесконечный информационный поток и обработка цифровых следов человека превращают нас в цифровые винтики. Эти темы в своём докладе на сессии затронул декан философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Миронов Владимир Васильевич.

Это очевидно каждому — множество операций, нужных и ненужных, мы производим с помощью компьютерных алгоритмов, но кажущийся комфорт рождает новые трудности. Стоит ли нам отказаться от современных технологий? Не думаю. Вернуть себе статус социального и биологического, а не цифрового существа можно и не останавливая технологическое развитие, а направляя его в нужном нам, как здоровым, счастливым, духовно и материально богатым людям, направлении.

На онлайн-сессии несколько раз звучало имя великого Ленина, приводились его цитаты о кооператорах:

«А строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма».

Упоминалась работа «Империализм, как высшая стадия капитализма». Это доказывает, что в научном сообществе созрела необходимость в устойчивом, надежном основании в виде знаний, выведенных из серьёзного опыта и глубоких размышлений.

Безусловно, требуются новые модели поведения человека и общества, но для этих моделей необходим базис в виде новой модели экономики, основанной на планировании нашего развития с учётом получаемой от общества обратной связи. И от обсуждений пора переходить к активным действиям.

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