Подгорица, , 16:14 — REGNUM Черногория должна как можно скорее открыть свои границы и стать своеобразной «corona free"-зоной, в которую граждане Западной Европы могут въезжать без препятствий. Об этом говорится в сообщении черногорской партии URA, опубликованном 25 мая.

По словам представителя партии, их руководство поддерживает интенсивный контакт с австрийской Партией Зеленых, которая входит в правящую коалицию в этой стране.

«Австрия и Германия первые выдвинули идею создания «corona free"-зоны. Так как наши партнеры являются частью правящей коалиции в Австрии, мы уже наладили контакт с вице-канцлером Вернером Коглером и его кабинетом, а также с депутатом от Партии Зеленых Рейнхардом Гшопфом, который занимается вопросами туризма. Ответная информация, которую мы получили, весьма обнадеживает — нам сказали, что существует готовность лоббировать интересы Черногории», — говорится в сообщении черногорской партии.

По мнению авторов сообщения, Черногория должна последовать примеру Хорватии и как можно скорее открыть свои границы. Таким образом страна «может спасти туристический сезон». «Конечно, открытие границ должны сопровождать усиленные меры эпидемиологической защиты. Результат, которого мы достигли, чрезвычайно высок, и здоровье граждан должно быть на первом месте», — считают в партии URA, подчеркивая при этом, что Черногория тем не менее должна сделать все ради «спасения туристического продукта, который является главной отраслью народного хозяйства».

Напомним, что ранее президент Черногории Мило Джуканович на своей странице в «Твиттере» объявил о том, что страна успешно справилась с эпидемией коронавируса.