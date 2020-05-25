Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Министерство транспорта России просят прекратить финансирование Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Петербурге в 2020 году. Такое обращение главе ведомства Евгению Дитриху направила депутат петербургского Законодательного собрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Депутат просит отказаться от финансирования проекта ВСД на этот год, а деньги направить на другие транспортные проекты Петербурга. По мнению Тихоновой, отмена федерального финансирования строительства трассы даст возможность и городскому бюджету отказаться от значительных и ненужных трат, связанных со строительством ВСД, а это примерно 1 млрд рублей.

Тихонова предлагала на этапе рассмотрения корректировок в бюджет 2020 года забрать этот 1 млрд рублей и направить его на существенно сокращенные программы «Молодежи — доступное жилье», «Расселение коммунальных квартир» и прочие. Но вице-губернатор Эдуард Батанов мотивировал необходимость потратить 1 млрд рублей на ВСД именно в этом году тем, что федеральный центр тоже вкладывается в проект.

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По мнению Надежды Тихоновой, финансирование проекта, который втягивает Петербург в долги, должно быть прекращено на фоне вызванного коронавирусным кризисом увеличения дефицита городского бюджета и секвестра его социально значимых статей.

«По опыту реализации проекта Западного скоростного диаметра (ЗСД) мы знаем, что подобные магистрали являются платными как для автомобилистов, так и для всего города. Согласно концессионному соглашению, заключенному между Санкт-Петербургом и концессионером, из городского бюджета второму ежегодно выплачивается около 4 миллиардов рублей за недополученную прибыль от автомобилистов. При этом условия концессионного соглашения закрыты от жителей города. Вероятно, что проект [ВСД] также повлечет за собой финансовое обременение для бюджета Санкт-Петербурга в дальнейшем, что крайне негативно скажется на городском бюджете, а, следовательно, на благосостоянии граждан с учетом общей экономической стагнации, как в рамках города, так и в рамках страны», — говорится в обращении.

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Напомним, скоростная магистраль в створе Фаянсовой и Зольной улиц предполагает строительство и моста через Неву. Тихонова указывает, что местные жители Московского, Невского и Красногвардейского районов, у домов которых пройдет трасса, тоже выступают против проекта.

Так, на Парковой улице, указывает Тихонова, в связи со строительством ВСД под угрозой сноса оказался выявленный памятник архитектуры — Офицерская воздухоплавательная школа 1910 года, которую заканчивал знаменитый летчик Петр Нестеров. Кроме того, из-за строительства трассы под снос пойдут два многоквартирных жилых дома на Московском проспекте (135 и 158), а в Невском районе из-за строительства ВСД жители лишатся части парка 30-летия Октября.

Надежда Тихонова просит Евгения Дитриха обратить внимание на замечания жителей Петербурга о нецелесообразности строительства ВСД в целом и отменить его федеральное финансирование в 2020 году.

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