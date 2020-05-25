Москва, , 15:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин ещё раз поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака. Выражен обоюдный настрой на поступательное развитие традиционно дружественных связей между двумя государствами. Рассмотрен ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили возможность взаимодействия в целях стабилизации мирового рынка углеводородов и дали позитивную оценку достигнутым при участии России и Ирака договорённостям в формате «ОПЕК плюс», ориентированным на преодоление острой фазы нефтяного кризиса.

Также стороны затронули проблематику сирийского кризиса.