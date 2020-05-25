Берлин, , 13:10 — REGNUM России и Германии необходимо вести «интенсивный диалог» для того, чтобы сформировать позитивную повестку дня и придать динамику отношениям двух стран. Об этом 25 мая заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своем приветствии к участникам 23-й ежегодной конференции «Потсдамские встречи», проводимой из-за пандемии коронавируса онлайн.

«Нам нужен интенсивный диалог, конкретно между нашими странами, между правительствами, парламентами и обществами… Только так мы можем создать позитивную повестку как основу для новой динамики», — зачитала представитель немецкого посольства в ФР его обращение.

Также в нем указано, что многие вопросы, такие, как создание вакцин или поставки защитного оборудования, можно решить только совместными силами и потому немецкая сторона собирается перестраивать свое председательство в ЕС в нынешнем году и принимать участие в рамках временного членства в СБ ООН для принятия мультилатеральных решений.

Кроме этого, в обращении отмечается, что после присоединения к России Крыма в 2014 году отношения между двумя странами, и России с Западом, стали обременены, а также позднее осложнены другими кризисами и конфликтами.

«Для нас, немцев, ясно, что последовательные решения могут быть достигнуты только в мультилатеральных рамках и что Россия может внести вклад в принятие многих решений», — отметил Маас.

Напомним, в нынешнем году конференция «Потсдамские встречи» посвящается теме «Германия-Россия-ЕС: пандемия и ее последствия для внешней политики и политики безопасности».