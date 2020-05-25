Вильнюс, , 12:27 — REGNUM Малые партии правого толка в Литве рассматривают возможностью объединения для преодоления 5-процентного барьера на осенних парламентских выборах в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

Такую возможность рассматривают председатель партии «Благополучная Литвы» Наглис Путейкис глава «Союза солидарности поколений» Арвидас Юозайтис, который на президентских выборах в 2019 году набрал 4,69% голосов избирателей и был пятым среди всех кандидатов. Путейкис также выставлял свою кандидатуру, но получил лишь 0,79% голосов.

Юозайтис и Путейкис надеются, что, в случае успешных переговоров, к их союзу на выборах могут примкнуть ряд общественных организаций, что вместе позволит им надеется на прохождение 5-процентного барьера.