Пекин, , 11:44 — REGNUM

США стремятся взвалить на Китай ответственность за возникновение и распространение коронавируса не потому, что хотят разобраться в проблеме коронавируса, а потому, что хотят надавить на Китай, добиться успеха в экономической войне и обеспечить политический разворот Пекина, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 мая, комментируя высказывания главы МИД КНР.

Как сообщалось ранее, Ван И заявил, что отношения между Китаем и США на фоне пандемии коронавируса осложнились. В США есть политические силы, которые «толкают наши страны на грань новой холодной войны», отметил глава МИД КНР.

«Я бы сильно удивился, если бы узнал, что в Китае на профессиональном политическом уровне, а не на уровне пропаганды кто-то действительно надеялся, что при стремлении Пекина проводить самостоятельную линию во внутренних и внешних делах ситуация в отношениях с США могла бы развиваться иначе. История (за редчайшими исключениями) и особенно современная политическая практика показывают, что США строят отношения с другими странами по принципу «ты либо уже мой вассал, либо я продолжу принуждать тебя быть моим вассалом».

Никто в здравом уме, уверен, не сомневается, что стремление США взвалить на Китай ответственность за возникновение и распространение нового коронавируса является производным не от намерения реально разобраться в этой проблеме, а от желания сильнее надавить на Китай с целью добиться успеха в двусторонней экономической войне и обеспечить политический разворот Пекина в пользу Вашингтона в международных делах.