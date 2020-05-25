Москва, 25 мая 2020, 08:09 — REGNUM Ни о каком интервью украинскому нацистскому пропагандисту Дмитрию Гордону с его стороны и речи быть не может, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Соловьёв продемонстрировал две фотографии — украинского пропагандиста Дмитрия Гордона и пропагандиста идей нацизма и расизма в нацистской Германии Юлиуса Штрейхера, который был осужден Нюренбергским трибуналом к смертной казни.
По словам телеведущего, самая идея того, что он даст интервью Гордону равносильно тому, как если бы великий советский диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан дал интервью Юлиусу Штрейхеру.