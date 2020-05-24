Минск, , 21:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы в ближайшее время обсудить с председателем Китайской народной Республики Си Цзиньпином сотрудничество двух стран в области ракетостроения. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 24 мая.

«Давайте тогда или на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим — я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему. Не думаю, что это будет большой проблемой», — сказал Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что Россия якобы отказалась сотрудничать в Белоруссией в области ракетостроения. Поэтому, Белоруссии не стоит «становится на колени перед Россией», а лучше «кланяться китайцам».