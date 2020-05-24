Москва, , 05:12 — REGNUM Вызванная вспышкой новой коронавирусной инфекции безработица не станет поводом для снижения возраста выхода на пенсию, заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, сообщает 23 мая «Политика Сегодня».

Комментируя предположение доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о снижении пенсионного возраста, депутат заявил, что готов бы был поддержать такую инициативу, но вероятность ее появления в виде законопроекта крайне низка.

«Это имиджевый урон для всей федеральной власти», — объясняет свою позицию Нилов.

По словам депутата, если власть и предпримет шаги к уменьшению безработицы, то направит средства на создание дополнительных рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Мирзабалаева предположила в качестве меры по снижению безработицы досрочный выход на пенсию работников предпенсионного возраста.