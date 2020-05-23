Нью-Дели, , 11:45 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа, его дочь Иванка Трамп подверглась критике в Индии за «невосприимчивость» к тяготам мигрантов. Об этом 23 мая сообщает Reuters.

Реакция последовала на хвалебный комментарий в отношении 15-летней девочки, которая за неделю преодолела 1200 км, перевозя на велосипеде своего отца, потерявшего работу.

«Этот прекрасный подвиг захватил воображение индийского народа и федерации велоспорта», — отметила дочь президента США на своей странице в Twitter.

Однако оппозиционные политики в Индии посчитали неуместным подобные заявления, так как данный факт свидетельствует о тяжелом положении людей в стране, лишившихся работы.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции в Индии вынудила правительство вводить жесткие карантинные меры, что привело к значительному сокращению рабочих мест по всей стране.