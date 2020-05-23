Киев, 23 мая 2020, 08:46 — REGNUM Жители Донбасса с российскими паспортами не смогут участвовать в украинских выборах, заявил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников 22 мая в эфире телеканала «Украина 24».
Чиновник расписал, что ждёт граждан России после того, как в Донбасс «вернётся» украинская власть.
Резников добавил, что если жители Донбасса скроют второе гражданство и будут избраны в органы власти, со временем их всё равно лишат мандата, когда узнают о втором гражданстве.
Напомним, по официальным данным, паспорт РФ уже получили более 200 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила, что многие люди были вынуждены получить российское гражданство, поскольку Украина лишила их возможности оформить украинские документы.
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