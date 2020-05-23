Киев, , 08:46 — REGNUM Жители Донбасса с российскими паспортами не смогут участвовать в украинских выборах, заявил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников 22 мая в эфире телеканала «Украина 24».

Чиновник расписал, что ждёт граждан России после того, как в Донбасс «вернётся» украинская власть.

«Кто-то уедет в Россию на свою новую родину, кто-то — в Сирию на утилизацию. А кто не захочет уезжать — могут оставаться, но возникнет вопрос, смогут ли они принимать участие в выборах, поскольку украинский закон является понятным: иностранные граждане не могут избираться в органы власти», — сказал он.

Резников добавил, что если жители Донбасса скроют второе гражданство и будут избраны в органы власти, со временем их всё равно лишат мандата, когда узнают о втором гражданстве.

Напомним, по официальным данным, паспорт РФ уже получили более 200 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила, что многие люди были вынуждены получить российское гражданство, поскольку Украина лишила их возможности оформить украинские документы.

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