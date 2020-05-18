Донецк, , 15:11 — REGNUM «Разоблачения» украинской стороны, касающиеся наличия у представителей ДНР российского гражданства, смешны и неуместны. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщила 18 мая пресс-служба ведомства.

Она рассказала, что вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в интервью одному из украинских СМИ показал фотографию российского паспорта главы МИД ЛНР Владислава Дейнеги, после чего последовали комментарии в духе того, что граждане России не могут представлять Донбасс на переговорах с Украиной.

«Весь антураж появления фотографии паспорта как великого и монументального разоблачения совершенно неуместен и даже смешон», — отметила Никонорова.

Она добавила, что ни Дейнега, ни 200 тыс. жителей Донбасса, уже получившие российские паспорта, не стесняются данного факта и не скрывают.

«Наоборот, мы крайне признательны властям Российской Федерации и лично президенту за гуманное решение дать нам возможность получить гражданство по упрощенной процедуре», — подчеркнула глава МИД ДНР.

Никонорова напомнила, что в данной ситуации виноваты украинские власти, которые в течение шести лет прилагают все усилия для того, чтобы жители Донбасса не имели возможности оформить украинские документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Федерации освободил жителей ДНР и ЛНР от пошлины при получении российского паспорта.

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