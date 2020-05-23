Брюссель, , 07:55 — REGNUM Все союзники Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу призвали США не выходить из Договора по открытому небу (ДОН) в ходе экстренного совещания послов НАТО, сообщает AMNA со ссылкой на осведомленный источник в дипломатической среде.

По его данным, все послы стран — участников Североатлантического альянса призвали США не выходить из соглашения. При этом, как отмечает агентство, союзники по НАТО мобилизовались и объединили усилия, чтобы спасти ДОН.

Как сообщало ИА REGNUM, тем не менее генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность на разрыв ДОН на Россию. По его словам, Россия «должна вернуться к полному выполнению» договора, так как Москва якобы неоднократно нарушала соглашения.

При этом первыми ДОН начали нарушать Соединенные Штаты. Еще в 2017 году американские власти ввели ряд ограничений для России по наблюдательным полетам над территорией Соединенных Штатов.

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