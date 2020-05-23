Бразилиа, , 04:41 — REGNUM В Бразилии министр охраны окружающей среды Рикарду Салес предложил «пока практически всё внимание прессы обращено на COVID» ослабить действующие природоохранные нормы. Своё предложение президенту страны Жаиру Болсонару министр озвучил на совещании правительства, видеозапись которого была опубликована 22 мая.

По его словам, сейчас есть возможность «провести изменения в подзаконных актах, чтобы отменить регулирование и упростить нормы», регулирующие хозяйственную деятельность в природоохранных зонах и регионе Амазонии.

Салес также предложил активно противостоять попыткам общественных организаций и политических оппонентов опротестовать такие изменения в суде.

«Я всегда выступал за сокращение бюрократии и упрощение правил во всех областях, руководствуясь здравым смыслом и всем в рамках закона. Клубок иррациональных правил препятствует инвестициям, созданию рабочих мест и, следовательно, устойчивому развитию Бразилии», — написал министр на своей странице в Twitter после того, как видеозапись совещания стала доступна общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия вышла на второе место по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, обогнав Россию. К 22 мая в Бразилии было подтверждено 330 890 случаев инфицирования SARS-CoV-2. По числу заражённых республика уступает лишь Соединенным Штатам, где, по последним данным, выявлено более 1,5 млн случаев.

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