Пекин, , 03:28 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в обсуждении первого дня ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), подчеркнул важность руководства человекоцентричной философией в каждом аспекте работы, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Си, который также является генеральным секретарем ЦК Компартии Китая и председателем Центрального военного совета КНР сделал соответствующие заявления во время обсуждения с законодателями из Внутренней Монголии ряда вопросов. Она также высказал ряд суждений касательно борьбы с бедностью, сохранения природы, национального единства и так далее.

По его словам, фундаментальной целью Компартии является объединение и руководство народом в революции, развитии и реформе во имя лучшей их жизни, и партия не намерена когда-либо отходить от этой цели. Он, в частности, подчеркнул, что принцип «народ прежде всего» был главенствующим во время борьбы с эпидемией нового коронавируса.

«Мы готовы защищать здоровье и жизнь наших людей любой ценой», — подчеркнул глава Китая, отметив, что люди являются главным источником уверенности партии и мерилом фундаментальной силы и мощи экономики страны.

Социалистическая демократия Китая является самой широкой, самой подлинной и самой эффективной демократией, направленной за защиту фундаментальных интересов народа, отметил товарищ Си.