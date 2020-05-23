Пекин, , 03:17 — REGNUM Китай намерен снизить корпоративную нагрузку на более чем 2,5 млрд юаней (около $352 млрд) в течение года, говорится в правительственном отчете, зачитанном и представленном для обсуждения в время сессии высшего законодательного органа страны, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности сбор налогов с предприятий должен сократиться на 500 млрд юаней, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в Пекине.

Китай продолжит имплементировать преференциальные политики, включая снижения налога на добавленную стоимость долю базового страхования работников по старости, выплачиваемого предприятиями.

Политика снижения налогов и сборов, которая была представлена ранее в этом году, истекает в июне, поэтому она будет продлена до конца текущего года. Китай также намерен сократить производственные и операционные затраты предприятий, сократив стоимость электроэнергии на 5% для ключевых производственных и коммерческих предприятий до конца года, а также снизив стоимость доступа к интернету на 15%.