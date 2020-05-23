Сеул, , 08:10 — REGNUM Власти Южной Кореи и Мьянмы обсуждают план исследования фюзеляжа самолёта Korean Air Lines, взорванного над Андаманским морем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Известно, что представители двух стран проводят консультации по дипломатическим каналам, однако детали переговоров не сообщаются.

Ранее южнокорейский телеканал MBC сообщал, что в начале текущего года обломки самолёта, предположительного принадлежащего авиакомпании Korean Air Lines (KAL) и выполнявшего рейс 858, были найдены на дне Андаманского моря, а 30 января семьи жертв провели пресс-конференцию, в ходе которой потребовали поднятия фюзеляжа и проведения исследования.

Напомним, что 29 ноября 1987 года на борту самолёта выполнявшего рейс по маршруту Багдад — Абу-Даби — Бангкок — Сеул прогремел взрыв, после чего он рухнул в Андаманское море. Погибли все находившиеся на борту — 104 пассажира и 11 членов экипажа.

В ходе следствия было установлено, что взрыв был вызван бомбой, установленной двумя агентами по указанию правительства КНДР.