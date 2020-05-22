Париж, 22 мая 2020, 14:23 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подтвердил, что второй тур муниципальных выборов в стране состоится 28 июня 2020 года, передает BFM TV.
«Мы считаем, что демократическая жизнь также должна вернуть свои права», — заявил Эдуар Филипп.
Известно, что первоначально запланированные на 22 марта 2020 года проведение второго тура муниципальных выборов было отложено из-за пандемии.
Как сообщало ИА REGNUM, учёный совет Франции предложил провести консультации за 15 дней до второго тура муниципальных выборов.
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