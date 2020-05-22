Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге пока не наблюдается, поэтому почти все введенные запреты и ограничения продолжат действовать по 31 мая.

Об этом глава региона сообщил 22 мая на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Петербурге выявили 389 новых случаев заражения за последние сутки (всего 12 592). Общее количество смертей достигло 107-ми. Выздоровели 2859 человек.

Как пояснил Александр Беглов, чтобы начать снятие ограничительных мер, в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках — на сегодня свободны только 11% таких коек.

С марта общее количество коек увеличено в восемь раз, для взрослых — почти в 12 раз. В настоящее время помощь больным COVID-19 оказывает 21 стационар, в том числе шесть федеральных медучреждений. Всего для больных с коронавирусной инфекцией создано 9028 коек. Дополнительно планируется развернуть 1250 коек.

С 1 марта на COVID-19 обследовано 524 834 человек. Охват тестированием в Петербурге в четыре раза больше норматива. Кроме того, расширяется сеть компьютерной томографии. За 20 дней работы в пяти амбулаторных центрах обследовано 7112 человек.

Для развертывания коечного фонда из федерального бюджета в Петербург поступило 4 млрд 314 млн рублей. Из бюджета Петербурга на борьбу с коронавирусной инфекции выделено 3 млрд 510 млн рублей.

Напомним, с 25 мая в Петербурге откроются по предварительной записи многофункциональные центры.

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