Тбилиси, , 12:03 — REGNUM Литовская авиакомпания Wizz Air возобновит регулярные полеты между Вильнюсом и Кутаиси. Об этом в ходе видеоконференции договорились министр экономики Грузии Натия Турнава и ее коллегой из Литвы Жигимантасом Вайчюнасом, 22 мая сообщает пресс-служба грузинского ведомства.

Сообщается, что Турнава во время беседы рассказала о намерении Тбилиси открыть границы для иностранных туристов с 1 июля и заверила, что в Грузии будут созданы все необходимые условия для эпидемиологической безопасности.

«Министр подчеркнул, что в Грузии будут полностью внедрены руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения и туризма», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что стороны обсудили создание безопасных коридоров для туристов.

Напомним, ранее замглавы грузинского Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе рассказал, что для иностранных туристов в Грузии будут созданы «зеленые зоны», чтобы обезопасить их от заражения коронавирусом. Он сравнил условия их пребывания на отдыхе с помещением в карантин.

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