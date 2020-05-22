Джакарта, , 10:49 — REGNUM Национальная комиссия Индонезии по хаджу и умре призвала президента Джоко Видодо отложить отправку индонезийских паломников в Мекку в 2020 году из-за вспышки COVID-19 в Индонезии и мире, сообщает Kompas.

Председатель национальной комиссии по хаджу и умре Мустолих Сирадж заявил, что, как глава государства, Джоко Видодо может отложить отправку паломников, не дожидаясь решения со стороны правительства Саудовской Аравии в этом отношении.

По его словам, для совершения паломничества Индонезия получила наибольшую квоту от правительства Саудовской Аравии (221 000 человек).

Мустолих Сирадж заявил, что процесс паломничества, объединяющий людей со всего мира, обладает огромным потенциалом для передачи вируса. Потому что очень трудно организовать социальное дистанцирование во время паломничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр деревень и неблагополучных регионов Индонезии Абдул Халим Искандар заявил, что помощь от государства получили 2,4 млн семей.

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