Пекин, , 05:38 — REGNUM Китай будет жестко противостоять подавлять любую сепаратистскую деятельность на Тайване, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Соответствующее заявление было сделано в рамках рабочего доклада, зачитанного и представленного на обсуждение Всекитайскому собранию народных представителей (ВСНП), главному законодательному органу Поднебесной.

В докладе говорится, что Китай намерен улучшить институциональные механизмы, политики и меры по развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива, а также меры по углублению интегрального развития двух сторон в интересах благополучия соотечественников на Тайване. При этом, никакой речи о «независимости Тайваня» быть не может.

Напомним, что в настоящее время в Китае с 22 по 28 мая проходит третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.