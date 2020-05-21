Даугавпилс, Латвия, , 20:06 — REGNUM Генеральный консул Российской Федерации в Даугавпилсе Евгений Колесников дал большое интервью русской редакции портала LSM.

«Мы (Латвия и Россия) являемся соседями, от чего никуда не деться, нужно сотрудничать», — сказал Колесников.

Он упомянул программы обустройства приграничной полосы как в культурно-историческом, так и инфраструктурном смыслах. В частности, речь идёт о сохранении общего культурного и исторического наследия Латвии и России.

По его словам, в рамках этого направления проходят реставрационные работы порохового погреба в Даугавпилсской крепости, а в России восстанавливается дом Николая Беклешева в Пскове.

Напомним, ранее Полиция безопасности Латвии (VDD) выпустила специальный отчёт, в котором указала на опасность подобного приграничного сотрудничества с Россией. По мнению представителей ведомства, ряд проектов представляют опасность национальной безопасности страны.