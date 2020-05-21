Москва, , 17:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп хочет глобально изменить американскую модель экономического присутствия в мире, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Что хочет сделать Трамп? Он хочет провести реиндустриализацию США. То есть он хочет вернуть промышленное могущество обратно в США. И вновь перейти к модели вывоза товаров, а не капиталов. Это мысль рациональная. Общество, которое занимается спекуляциями вместо того, чтобы заниматься производством, начинает загнивать и умирать. Но насколько осуществимы планы Трампа? Это большой вопрос. Трамп хочет вернуть работу американским рабочим. Но американские рабочие объединены в американские профсоюзы. Достаточно сильные. И работать за те деньги, за которые работают рабочие в Китае, они не будут. А это приводит к тому, что профсоюзы, естественно, начинают требовать соответствующей оплаты. Денег на это не будет, кроме как напечатанных, что может вести к наращиванию серьёзных социальных конфликтов», — сказал Черняховский.

Как пояснил Черняховский, в своё время вывоз производства за границу был продуманной практикой, направленной на то, чтобы оставить в США только те рабочие места, за которые можно платить много, и сократить численность рабочего класса, который рассматривался как классово опасный.

«Таким образом конфликт труда и капитала перемещался в межстрановые отношения. А сейчас, если Трамп проведёт реиндустриализацию, то конфликт вернётся в США», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал потрясающим прогноз, согласно которому экономика США восстановится во втором полугодии и покажет рост в третьем квартале 2020 года на 21,5%.

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