Москва, , 12:31 — REGNUM Цифровая платформа, на которой тестируется возможность проведения заседаний Московской городской думы в режиме онлайн, вызвала ряд нареканий. Видео с первого пробного использования программы разместил в своём телеграм-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ).

В ролике продолжительностью более 40 минут видно, что у ряда депутатов возникают технические трудности с подключением, голосованием или возможностью высказаться по принимаемым в тестовом режиме вопросам. Отметим, что на видео запечатлена тренировка голосования с фракцией КПРФ, которую проводил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Ему-то депутаты-коммунисты и высказали все многочисленные претензии к работе системы.

«Содержательный вопрос вот такой: об информационной безопасности. У нас по факту подключен тоннель к рабочему компьютеру. Это большое нарушение информационной безопасности. К тому же нет контроля кто по факту голосует за депутата, что плохо состыкуется с нашим регламентом», — сказал заместитель фракции КПРФ в Мосгордуме Павел Тарасов.

Его критику поддержала депутат Екатерина Енгалычева.

«Я в шоке от программы, кнопки неактивные. В чат пишу — никто не отвечает. Звонит сотрудник, говорит: просто надо нажать кнопку. Говорю: как нажать, если она неактивная, если не получается? Он: я не знаю, мне сказали просто вам позвонить, сказать, что вы должны нажать кнопочку. Он не знаком с программой. Как только вы начали говорить, есть ли вопросы, я тут же стала пытаться нажать. Программа не работала. Её можно было довести до ума?» — возмутилась парламентарий.

С учётом текущего состояния системы было предложено провести следующую заседание Мосгордумы в очной форме. Тем более, что многие депутаты, как выяснилось, на момент трансляции находились в здании законодательного собрания столицы.

«Это какое-то издевательство над нами. Я не смогла проголосовать. Программа не позволяла мне проголосовать. А на втором голосовании меня выкинуло. Может, через месяц программу доведут до ума. Но то, что я вижу сейчас — меня выкидывает в любой момент, это не нормально», — поддержала возмущение коллеги депутат Елена Янчук.

В свою очередь Ступин пожаловался на то, что не смог проголосовать, что также является существенным основанием для отсрочки дистанционного заседания Мосгордумы.

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