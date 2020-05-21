Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Правительство Грузии не будет продлевать подходящий к концу срок действия чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа в стране. Об этом 21 мая рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария на заседании глав министерств.

Режим ЧП должен завершиться после 22 мая. Для его продления правительству нужно обратиться к президенту, а затем — в парламент.

«Правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и не продлевать комендантский час», — сообщил Гахария.

Глава грузинского правительства отметил, что пока неясно, как изменится жизнь из-за появления коронавируса. Это, по его мнению, увеличивает степень ответственности властей перед гражданами, поэтому снимать карантинные ограничения нужно с осторожно.

Напомним, режим ЧП ввели в Грузии 21 марта. После роста темпов инфицирования коронавирусом и появления в стране очагов заражения, с 31 марта были введены дополнительные карантинные меры, в том числе, комендантский час.

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