Москва, 21 мая 2020, 06:58 — REGNUM США своими действиями в адрес Китая показывают им одно — они не имеют право развиваться, впрочем, как и остальной мир, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, за Китаем на протяжении всей его пятитысячелетней истории не числится ни одной успешной экспансионистской войны с захватом чужих территорий, не беря во внимание то, что издревле было китайской территорией, поэтому Китай стремится к глобальному лидерство иными путями.
Он также отметил, что если внимательно присмотреться к модели гегемонии и стратегии господства США, то она заключается в том, чтобы не допускать приближения ни одной страны мира даже близко к тому уровню, с которого она может бросить вызов Соединенным Штатам.