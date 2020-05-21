Москва, , 06:58 — REGNUM США своими действиями в адрес Китая показывают им одно — они не имеют право развиваться, впрочем, как и остальной мир, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, за Китаем на протяжении всей его пятитысячелетней истории не числится ни одной успешной экспансионистской войны с захватом чужих территорий, не беря во внимание то, что издревле было китайской территорией, поэтому Китай стремится к глобальному лидерство иными путями.

«Китайцы, насколько я понимаю, рассчитывали в этом мире подняться до такого уровня (при этом, на неконфликтной основе), чтобы действительно стать очень крупным глобальным игроком. Американцы показывают им их место: «Вы не имеете права развеваться». Вот, что американцы говорят всему остальному миру», — заявил Михеев.

Он также отметил, что если внимательно присмотреться к модели гегемонии и стратегии господства США, то она заключается в том, чтобы не допускать приближения ни одной страны мира даже близко к тому уровню, с которого она может бросить вызов Соединенным Штатам.