Токио, , 03:18 — REGNUM Глава прокуратуры японского Токио Хирому Курокава намерен подать в отставку в связи со скандалом с игрой в азартные игры во время действия режима чрезвычайной ситуации в стране, передает телеканал NHK.

Скандал разгорелся из-за публикации газеты Shukan Bunshun. В ней утверждалось, что Курокава 1 и 13 мая играл с журналистом газеты Sankei в маджонг на деньги. Причем в гости к журналисту прокурор ездил на служебном автомобиле.

Эта информация вызвала острую критику со стороны политических партий и общественности. При этом особое недовольство вызвало то, что Курокава тесно связан с главой правительства Японии Синдзо Абэ.