Каракас, , 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.

Он отметил, что соответствующий вопрос уже проработан с военным ведомством Ирана.

По словам Падрино, боевые корабли и самолеты Венесуэлы станут сопровождать танкеры, таким образом выражая «благодарность иранскому народу за солидарность и сотрудничество».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно о планах властей США принять новые антииранские санкции после сообщений о танкерах с нефтью, идущих в Венесуэлу.