Тирана, , 08:40 — REGNUM Суд Тираны 20 мая постановил выпустить из мест предварительного заключения восемь участников протеста против сноса Национального театра.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, двое задержанных были отпущены на домашний арест до 3 июня, ещё шесть, среди которых и глава тиранской ячейки партии премьер-министра Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение» Боикен Абази, были выпущены на свободу при условии обязательной явки по вызову.

Напомним, днем ранее косовское отделение «Самоопределения» обратилось к правительству Албании с призывом выпустить Абази на свободу. Политик был задержан в ходе митинга протеста против сноса театра 17 мая, в ходе которого он заявил, что театр может и должен быть восстановлен.

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