Рим, , 19:31 — REGNUM Власти Евросоюза выделяют недостаточно средств на борьбу с экономическими последствиями пандемии и вызванных ею ограничений, заявил в среду, 20 мая, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Очевидно, что не во всех странах ЕС их руководители понимают масштаб проблем, также они забывают, что никто в Евросоюзе не сможет справиться с нынешним кризисом в одиночку, добавил Конте (намекая, по всей видимости, прежде всего на Австрию и страны Северной Европы, руководители которых заблокировали ряд инициатив об общих мерах борьбы с последствиями пандемии и кризиса).

Если ЕС не сможет успешно преодолеть данный кризис общими усилиями, если будут повторены прежние ошибки (когда помощь оказывалась слишком поздно и в недостаточных объемах), это не только приведет к росту национализма в странах ЕС, но и «поставит под угрозу сам проект Евросоюза», считает премьер Италии.