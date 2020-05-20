Москва, , 12:39 — REGNUM Совфед одобрил закон о голосовании дистанционно, в том числе по почте, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Согласно новым нормам, «при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования».

Дистанционное голосование определяется как голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Также разрешается переносить выборы глав регионов по решению заксобрания, если на территории данного субъекта РФ либо двух и более муниципальных образований в этом субъекте РФ введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни или здоровью граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории данного региона.

Одновременно предусматривается возможность сбора подписей избирателей, участников референдума с использованием портала «Госуслуги». Однако устанавливается, что с его помощью может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума.

Законом также расширяется перечень оснований, в соответствии с которыми гражданам предоставляется возможность участия в голосовании вне помещения для голосования. Помимо уважительных причин, связанных с состоянием здоровья и инвалидностью, такая возможность предоставляется гражданам, которые не могут прибыть в помещение для голосования в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, а также по иным уважительным причинам.

Закон также определяет, что выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через один год со дня его создания. На сегодняшний день федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что такие выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев.

Уточняются также требования по заполнению подписных листов, в частности, предусматривается, что при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество.

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