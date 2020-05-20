Москва, , 12:00 — REGNUM Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте безработицы в России, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

По словам Голиковой, число безработных в России выросло до 1,661 млн человек.

Выступая в Совфеде, она сообщила, что в конце мая состоится совещание президента РФ Владимира Путина о ситуации на рынке труда. Принято решение провести его именно в конце мая с учетом недель после отмены нерабочих дней.

Голикова заверила, что разработаны меры поддержки занятости, включая общественные работы, которые ранее уже показали свою эффективность.

Ранее президент РФ Владимир Путин 11 мая сообщил, что в России 1,4 млн безработных — вдвое выше уровня начала апреля.