Пекин, , 04:07 — REGNUM Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и политические советники выдвинули более 400 предложений и замечаний касательно профилактики и борьбе с эпидемией COVID-19 с момента ее начала, сообщили 19 мая в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Многие из их предложений и замечаний были собраны, каталогизированы и превращены в ряд государственных политик по борьбе с эпидемией нового коронавируса, сообщил заместитель руководителя комиссии Ли Бинь.

«Их предложения и замечания являются важнейшим импульсом для улучшения системы эпидемиологического реагирования и медицинского лечения заболеваний», — заявил Ли.

Комиссия также сработала на улучшения системы здравоохранения страны через ряд мер, основанных на замечаниях и предложениях, выдвинутых законодателями и политическими советниками в 2019 году. Было разобрано в общей сложности 930 предложений от депутатов ВСНП и 631 предложение от политических советников за прошедший год

Всего 146 политических мер было разработано на основе 474 предложений и замечаний за прошедший год, включая улучшение системы контроля за лекарственными препаратами и производства лекарств, которые стали более благоприятными для больных.