Кишинёв, , 22:25 — REGNUM Надежда на то, что бизнесмен Илан Шор будет депортирован из Израиля в Молдавию, есть, заявил 19 мая молдавский президент Игорь Додон, передаёт Accent.

По словам главы государства, он обсуждал вопрос выдачи Израилем Шора Кишинёву: соответствующие переговоры проведены с израильскими президентом Реувеном Ривлином и главой правительства Биньямином Нетаньяху.

Додон «Они чётко сказали: если у вас есть окончательный приговор, то мы готовы рассмотреть этот вопрос».

Другим вариантом является исполнение приговора над Шором в Израиле: его могут «посадить там». В Молдавии же точка в деле Шора будет поставлена, как ожидается, в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии Шора приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения за вывод крупной суммы из молдавских банков: такой крупной, что эта афера получила название «кража века».

После ряда перипетий Шор бежал за границу. В Молдавии продолжается судебный процесс — уже в Апелляционной палате города Кагула.

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