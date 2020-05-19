Кишинёв, , 20:00 — REGNUM «После череды взаимных угроз власти и оппозиция перешли к прямому обмену ударами, где нашлось место и компромату, и новым депутатским перебежкам, и громким уголовным делам», — заявил, как передает ИА REGNUM, эксперт RTA Владимир Ротарь, комментируя очередные выходы депутатов из правящей коалиции в Молдавии, предъявление беглому олигарху Владимиру Плахотнюку обвинений в «краже миллиарда» и публикацию видео с секретных встреч Плахотнюка с президентом Игорем Додоном, где последнему передавали «пакет с деньгами».

По итогам этих событий, по словам Ротаря, можно констатировать, что «воюющие» стороны значительно повысили накал схватки.

«При этом надо признать, что пока шансы оппозиционеров выглядят несколько предпочтительнее по ряду причин. Во-первых, им удалось по максимуму сократить парламентское большинство, висящее сейчас буквально на волоске от гибели, и подготовить почву под вотум недоверия правительству Кику, который ожидается на этой неделе. Во-вторых, процедура импичмента президенту, которая наверняка последует в ближайшем будущем, пусть и имеет призрачные шансы на успех, но неизбежно ударит по рейтингу молдавского лидера в преддверии выборов», — отметил эксперт.

Главная же проблема для власти, по его словам, в том, что архитекторы нынешнего кризиса, в первую очередь Владимир Плахотнюк, в отличие от их противников находятся далеко и «вне действия радаров молдавской власти».

Владимир Ротарь «Да, уголовные дела против олигарха затруднят ему задачу возвращения в Молдавию (а такие планы у него, скорее всего, имеются). Но экстрадиции Плахотнюка при этом ждать не стоит. Как известно, с недавних пор восточноевропейское направление внешней политики США практически полностью оказалось в руках американских демократов. А среди них есть немало лоббистов и партнеров, давно прикормленных кукловодом, благодаря которым он все еще находится на американской территории. Это не говоря о статусе информатора правительства США, которым, по некоторым данным, он обладает уже долгое время».

«Это означает одно: бывший хозяин Молдавии [Плахотнюк] сможет и далее безнаказанно организовывать атаки на правящий альянс, пока американцы не решат, что наступил благоприятный момент для его выдачи на родину. Но маловероятно, что такой подарок дождется нынешняя социал-демократическая коалиция», — подвел итог Владимир Ротарь.

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