Кишинёв, , 19:21 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии 18 мая отказал в пересмотре решения об отставке с должности председателя КС Владимира Цуркана — соратника президента Игоря Додона. Как передает ИА REGNUM, решение об отставке Цуркана окончательное и не подлежит обжалованию.

Судьи Конституционного суда (КС) Молдавии проголосовали 23 апреля за смещение с поста председателя КС Владимира Цуркана — бывшего депутата-социалиста, близкого к президенту Игорю Додону. Вместо Цуркана на пост председателя Конституционного суда большинством голосов судей выбрали Домнику Маноле, в свое время выдвинутую в судьи КС нынешней молдавской оппозицией, когда она была в коалиции с социалистами.

Вотум недоверия, вынесенный судьями КС Цуркану, стал реакцией на историю со звонком президента Игоря Додона, который сам рассказал, что после одного из решений КС позвонил Цуркану, чтобы спросить, «что случилось».

По словам нового председателя КС Домники Маноле, тот звонок и разговор, о котором рассказал Додон и подтвердил Цуркан, бросил тень на независимость Конституционного суда. Домника Маноле заявила, что суд не допустит политического вмешательства в свою деятельность.

На том же заседании 23 апреля, напомним, Конституционный суд Молдавии приостановил решение паралмента о ратификации соглашения о предоставлении Россией кредита в 200 млн евро, что может спровоцировать острый экономический и политический кризис в стране.

Депутаты-социалисты в свою очередь обратились в Высший совет магистратуры для отзыва мандатов у трех из шести судей КС, обвинив их в политической ангажированности. Судьи КС также пожаловались на слежку и давление со стороны властей.

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