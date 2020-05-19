Москва, , 17:52 — REGNUM Предложение снова проводить встречи глав правительств Совета государств Балтийского моря высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции со своими коллегами из этого совета 19 мая.

По словам Лаврова, встречи глав правительств СГБМ приносили пользу в обсуждении вопросов совместной деятельности участвующих стран.

Кроме того, российская сторона предложила возобновить координационные встречи северных региональных советов. Кроме СГБМ, он упомянул Совет Баренцева/Евро-Арктического региона, Арктический совет, Совет министров северных стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая состоялась видеоконференция министров иностранных дел СГБМ.

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