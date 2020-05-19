Приштина, , 08:06 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 18 мая заявил о необходимости выработки Европейским Союзом «мини-плана Маршалла» с целью «предотвратить попадание Западных Балкан в сферу влияния России и Китая».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, косовский политик заявил, что также, как США после второй мировой войны создали план Маршалла для предотвращения попадания Западной Европы в орбиту влияния СССР, так и теперь ЕС должен создать мини-план Маршалла для Западных Балкан, «чтобы защитить этот регион от России».

По словам Курти, такой план станет решением для Западных Балкан, поскольку страны региона нуждаются в развитии и защите от России и Китая, которые «пробуют войти в игру».

Напомним, в тот же день карту русофобии разыграла спикер парламента Косово Вьоса Османи, выступившая без какого-либо конкретного повода против посредничества России в переговорах между Сербией и Косово. Столь внезапно обострившийся страх перед восточным соседом кажется объясняется стремлением косовских политиков использовать «угрозу России» для выколачивания средств на восстановление экономики после пандемии.

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