Лондон, , 12:55 — REGNUM Бизнесмен Евгений Чичваркин заложил свой фешенебельный ресторан Hide в лондоне банку Metro. Долги группы компаний Hedonism Чичваркина — £60,8 млн — превышают их активы. Бизнесмен вынужден кредитовать свои предприятия из собственных средств, сообщает телекомпания RT.

От вырученных от продажи «Евросети» $350 млн у бизнесмена в лучшем случае могло остаться лишь 3% — этой суммы явно недостаточно, чтобы покрыть все долговые обязательства.

На фоне этих финансовых проблем с февраля 2020 года ликвидируется Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства, который бизнесмен создал для поддержки Алексея Навального. Экс-владелец «Евросети» публично отчитывался о переводе как минимум 400 тыс. рублей через PayPal для ФБК.

Первый отчёт опубликован в июле 2019 года в реестре британских компаний Companies House. Из-за особенностей британского бухучёта документы отражают финансовую деятельность за период с августа 2017-го по август 2018 года. Более свежих данных в открытом доступе нет.

В этом отчёте проверяющий Джеймс Крестон отметил наличие «значительной неопределённости относительно непрерывной деятельности» группы компаний.

Аудитор не уверен, что фирма и в дальнейшем останется финансово стабильной. Его сомнения связаны с тем, что долговые обязательства группы компаний на £1,5 млн превышают её активы. Размер активов (основных средств) составляет £18,7 млн, размер обязательств — £20,2 млн. То есть она не способна погасить одновременно все требования кредиторов.

Кроме того, в 2018 году ГК Hedonism показала убыток более £152 тыс., тогда как годом ранее она заработала £1,62 млн чистой прибыли.

По мнению аудитора, поскольку существенную часть средств взаймы даёт им из своего кармана лично Евгений Чичваркин, компании будут живы до тех пор, пока у него не закончатся деньги.