Москва, 18 мая 2020, 06:59 — REGNUM Украина демонстративно отвергла Минские соглашения, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, Украина и ее президент Владимир Зеленский отвергли Минские соглашения, и это необходимо зафиксировать на всех уровнях. При чем более ярко это сделал сам президент.
Отметим, что Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. В рамках соглашений Украина обязуется отвести войска, прекратить обстрелы территории Донбасса и провести конституционную реформу, которая должна Донбассу автономию. Ничего из этого сделано не было. Украина продолжила прославлять нацизм.