Москва, , 06:59 — REGNUM Украина демонстративно отвергла Минские соглашения, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, Украина и ее президент Владимир Зеленский отвергли Минские соглашения, и это необходимо зафиксировать на всех уровнях. При чем более ярко это сделал сам президент.

«Он зад ими вытер. Вот этот факт надо всячески предельно активизировать, потому что это важно для будущей практической деятельности в существующем мире… Второе, я лично вижу военное обострение. Я надеюсь, что я неправ», — заявил Кургинян, оценивая сложившуюся ситуацию.

Отметим, что Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. В рамках соглашений Украина обязуется отвести войска, прекратить обстрелы территории Донбасса и провести конституционную реформу, которая должна Донбассу автономию. Ничего из этого сделано не было. Украина продолжила прославлять нацизм.