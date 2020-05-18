Приштина, , 07:45 — REGNUM Дрита Миллаку, в парламентах прошлого созыва бывшая депутатом из рядов партии нынешнего главы правительства Альбина Курти «Движение за самоопределение», 17 мая заявила, что президент Косово Хашим Тачи не закончит своего мандата до конца.

На своей странице в социальной сети Facebook Миллаку опубликовала следующее:

«Однако можно сказать только, Хашим не закончит своего мандата. Вскоре он получит билет в один конец до Гааги. Популярная народная мудрость гласит: «Что сам себе сделаешь, никто тебе не сделает».

В «Движении за самоопределение» обвиняют Тачи в расколе коалиции между «Самоопределением» и Демократической лигой Косово с целью получить право на руководство диалогом между Сербией и Косово.

Напомним, ранее в «Движении за самоопределение» призвали признать антиконституционным декрет Тачи о переходе права на формирование правительства ЛДК в обход проведения выборов после вынесения вотума недоверия правительству Курти. Действие декрета было приостановлено до 28 мая.

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