Приштина, 18 мая 2020, 07:45 — REGNUM Дрита Миллаку, в парламентах прошлого созыва бывшая депутатом из рядов партии нынешнего главы правительства Альбина Курти «Движение за самоопределение», 17 мая заявила, что президент Косово Хашим Тачи не закончит своего мандата до конца.
На своей странице в социальной сети Facebook Миллаку опубликовала следующее:
В Гааге расположен Специальный трибунал по бывшей Югославии, куда летом прошлого года был вызван экс-премьер-министр Косово Рамуш Харадинай. Теперь Миллаку намекает, что Хашим Тачи, чья причастность к совершению военных преступлений была доказана прокурором Международного суда по бывшей Югославии Карлой дель Понте ещё в 2000-х, отправится за Харадинаем — ИА REGNUM.
В «Движении за самоопределение» обвиняют Тачи в расколе коалиции между «Самоопределением» и Демократической лигой Косово с целью получить право на руководство диалогом между Сербией и Косово.
Напомним, ранее в «Движении за самоопределение» призвали признать антиконституционным декрет Тачи о переходе права на формирование правительства ЛДК в обход проведения выборов после вынесения вотума недоверия правительству Курти. Действие декрета было приостановлено до 28 мая.
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