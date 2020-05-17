Москва, 17 мая 2020, 18:25 — REGNUM Поздравительную телеграмму направил президент РФ Владимир Путин израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в связи с его вступлением в должность, сообщили 17 мая в пресс-службе Кремля.
Российский президент отметил, что высоко ценит сложившиеся с Нетаньяху отношения, «позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые» сложные вопросы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху принял присягу, 17 мая вступив в должность премьер-министра Израиля.
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