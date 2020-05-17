Париж, , 16:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к единству страны во время визита в департамент Эна, передает BFM TV.

«Де Голль говорит нам, что Франция сильна, когда она звнает свою судьбу, когда она объединяется, когда она ищет путь сплоченности во имя определенной идеи Франции, которая объединяет нас», — провозгласил президент, отмечая 80-летие сражения при Монкорне 17 мая.

«Мы слушали его слишком мало, мы слышали его слишком поздно», — добавил Эммануэль Макрон, говоря о французском военном и государственном деятеле Шарле де Голле.

Эммануэль Макрон также воздал должное «французскому духу сопротивления, яростно свободному и гордому», о чем свидетельствует короткая контратака в мае 1940 года.

Глава государства, выступавший перед скромным военным мемориалом, воздвигнутым посреди равнин департамента Эна, начал с рассказа о «битве при Монкорне», малоизвестной главе истории, в которой полковнику Шарлю де Голлю удалось на несколько часов обуздать наступление немецких войск 17 мая 1940 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон почтил память погибших солдат перед памятником бойцам битвы за Францию.

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