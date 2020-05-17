Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Прекратить дело о снятии санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски попросило управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Это следует из просьбы, опубликованного в базе данных судебных документов Court Listener.

Ответчики подали в суд округа Колумбия прошение о прекращении рассмотрения иска. Они предложили вынести решение в упрощенном порядке. Ответчики считают необоснованной просьбу Дерипаски о снятии с него санкций в связи с нарушением его прав.

Адвокат коллегии Pen & Paper Сергей Гландин заявил РБК, что Дерипаска ссылается на нарушение его прав в части непредставления права на защиту, согласно Конституции США. Однако это норма распространяется только на граждан США, отметил адвокат.

Напомним, российский бизнесмен Олег Дерипаска оспаривает включение его в санкционный список США с 2019 года. Он оценил ущерб от санкций в $7,5 млрд.

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