Киев, , 11:52 — REGNUM Украину приняли в состав комитета по здравоохранению Европейского союза в качестве наблюдателя, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

«На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, что Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского союза в качестве наблюдателя», — рассказал он.

Степанов отметил, что это важное событие, поскольку в состав комитета входят все ведущие страны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова заявила, что пандемия коронавируса не угрожает безвизовому режиму между Украиной и ЕС. При этом, она не смогла назвать сроки, когда граждане Украины вновь смогут ездить в ЕС.

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