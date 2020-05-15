Киев, , 11:40 — REGNUM Пандемия коронавируса не может привести к отмене безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, заявила заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, сообщило 15 мая издание «Европейская правда».

«Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически — как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?» — отметила она.

Представитель ЕС сообщила, что ей не известны другие причины, угрожающие «безвизу» с Украиной. При этом она не смогла спрогнозировать, когда граждане Украины смогут поехать в Евросоюз.

«Для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС», — добавила Матернова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины запретило своим гражданам выезжать на территорию Белоруссии по внутренним паспортам. Формально ограничение было введено из-за низкой защищённости украинского паспорта от подделок и отсутствия в нём данных на английском языке.

Читайте также: Гражданам Украины запретили ездить в Белоруссию по внутренним паспортам