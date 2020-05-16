Луганск, 16 мая 2020, 21:52 — REGNUM Высоковольтная линия ВЛ-220 кВ «Михайловка — Коммунарская», питающая Алчевский металлургический комбинат в ЛНР, получила повреждение в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 16 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Атаку ВСУ вели с направления села Новотошковского из вооружения БМП-2. Завод в результате перешёл на резервную линию энергоснабжения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстрелами ВСУ 14 мая в селе Берёзовском в ЛНР повреждены жилые дома. 15 мая украинские формирования обстреляли наблюдателей ОСБЕ, прибывших осмотреть места разрушений в Берёзовском.
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